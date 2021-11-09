Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:34382

В Сумах в течение января прием по вопросам соцзащиты будет проводиться по месту жительства граждан

Департамент социальной защиты населения сообщает, что в течение января прием по вопросам социальной защиты будет проводиться по месту жительства граждан.

Для удобных условий для жителей громады, желающих получить консультации по вопросам оформления социальных пособий и жилищной субсидии, в январе текущего года работники департамента будут проводить приемы:

12, 26 января с 8.00 до 17.00 – в Городском едином информационно-расчетном центре по ул. Героев Небесной Сотни, 7;

17 января с 8.00 до 17.00 – в КП «Центр участников боевых действий» по улице Г. Кондратьева, 165/71;

11, 18, 25 января с 8.00 до 17.00 – в филиале Общественной приемной по ул. Ахтырской, 11.

Также, соблюдая противоэпидемические меры, не контактируя с работниками, документы для оформления всех видов социальных пособий, субсидии, компенсаций, предоставления материальной помощи и др., жители Сумской городской территориальной громады могут подать по адресу департамента по ул. Харьковская, 35 через ящик, который находится в фойе административного здания, или отправить почтовым отправлением: ул. Харьковская, 35, г. Сумы, 40035.

Желающим лично предоставить документы необходимо предварительно записаться на прием (он будет проводиться в Общественной приемной департамента по ул. Харьковская, 35).

Телефоны для консультаций и предварительной записи: 78-88-88 (многоканальный), 78-71-22, 78-71-23, (050)4078199.

Общество Соцзащита
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
Сегодня 16:59

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....

Бюджет Сумщины-2022: денег нет, но вы держитесь
14.12.2021 13:10

Бюджет Сумщины-2022: денег нет, но вы держитесь

На заседании областной бюджетной комиссии ее представители рассмотрели финансовые показатели бюджета-2022 в области соцзащиты....

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
30.11.2021 13:55

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
16.11.2021 15:10

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы социальной защиты сумчан
09.11.2021 10:40

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы социальной защиты сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 162 человек
Сегодня 08:15
Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан
Сегодня 16:59
На Сумщине полицейские поймали двух нелегальных лесорубов
Сегодня 16:20
Піклуватися легко: хто допомагає притулкам для тварин
Сегодня 16:02
В Сумах в течение января прием по вопросам соцзащиты будет проводиться по месту жительства граждан
Сегодня 15:34
В Сумах полицейские задержали наркодилеров (видео)
Сегодня 15:05
АФФК «Сумы» покинули трое футзалистов
Сегодня 14:55
В центре Кролевца сгорела кровля у трех магазинов
Сегодня 14:13
На Сумщине прогнозируют морозы до 22 градусов
Сегодня 14:02
По обращениям потребителей НКРЭКУ проверит «Сумыоблэнерго»
Сегодня 13:51
Сумской студент стал чемпионом мира на King Kong Grip challenge
Сегодня 13:44
Лебединський музей на Сумщині започаткував мail-art до ювілею Бурлюка
Сегодня 13:24
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
Вчера 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
Вчера 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
09.01.2022 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.