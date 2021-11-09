В Сумах в течение января прием по вопросам соцзащиты будет проводиться по месту жительства граждан Департамент социальной защиты населения сообщает, что в течение января прием по вопросам социальной защиты будет проводиться по месту жительства граждан.

Для удобных условий для жителей громады, желающих получить консультации по вопросам оформления социальных пособий и жилищной субсидии, в январе текущего года работники департамента будут проводить приемы:

12, 26 января с 8.00 до 17.00 – в Городском едином информационно-расчетном центре по ул. Героев Небесной Сотни, 7;

17 января с 8.00 до 17.00 – в КП «Центр участников боевых действий» по улице Г. Кондратьева, 165/71;

11, 18, 25 января с 8.00 до 17.00 – в филиале Общественной приемной по ул. Ахтырской, 11.

Также, соблюдая противоэпидемические меры, не контактируя с работниками, документы для оформления всех видов социальных пособий, субсидии, компенсаций, предоставления материальной помощи и др., жители Сумской городской территориальной громады могут подать по адресу департамента по ул. Харьковская, 35 через ящик, который находится в фойе административного здания, или отправить почтовым отправлением: ул. Харьковская, 35, г. Сумы, 40035.

Желающим лично предоставить документы необходимо предварительно записаться на прием (он будет проводиться в Общественной приемной департамента по ул. Харьковская, 35).

Телефоны для консультаций и предварительной записи: 78-88-88 (многоканальный), 78-71-22, 78-71-23, (050)4078199.