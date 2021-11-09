Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

В среду, 12 января, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 на обращение жителей Сумской городской территориальной громады по разным вопросам социальной защиты будет отвечать первый заместитель директора департамента Светлана Маринченко.
Департамент социальной защиты населения сообщает, что в течение января прием по вопросам социальной защиты будет проводиться по месту жительства граждан....
На заседании областной бюджетной комиссии ее представители рассмотрели финансовые показатели бюджета-2022 в области соцзащиты....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....