Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 13 декабря в 23:40 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома на площади Свободы в с. Подлесневка Сумской ОТГ.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 27-го государственного пожарно-спасательного поста и 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 5 кв. м, стены на площади до 10 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 00:35 возгорание локализовали, а в 1:20 – потратив на тушение почти 2,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.