Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 27-го государственного пожарно-спасательного поста и 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 5 кв. м, стены на площади до 10 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.
В 00:35 возгорание локализовали, а в 1:20 – потратив на тушение почти 2,5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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