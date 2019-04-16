На Сумщине на «Большом строительстве» Зеленского «распилили» 376 тыс. грн Сообщено о подозрении служащему Сумской ОГА, в результате злоупотреблений которого безосновательно потрачены средства, выделенные на реализацию программы Президента Украины «Большое строительство».

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры сообщено о подозрении служащему Депаратмента капитального строительства Сумской областной государственной администрации, который злоупотребляя служебным положением и подделывая официальные документы, нанес ущерб государству на 376 тыс. грн. (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, служащий в 2020 году осуществлял технический надзор за утеплением фасада Миропольского учебно-воспитательного комплекса, которые выполнялись в рамках реализации программы Президента Украины «Большое строительство». При выполнении работ подрядчиком завышены их объемы и стоимость. В частности, в акты выполненных работ включены данные по утеплению фасада учебного заведения минеральными плитами и минеральной ватой, при этом общая площадь утепления была завышена более чем на 140 м2. Чиновник, достоверно зная реальные объемы выполненных работ, подписал соответствующие акты, что позволило подрядчику таким образом незаконно получить из государственного бюджета 376 тыс. грн. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, по результатам которых будет предоставлена правовая оценка действиям других участников этой сделки.

Досудебное расследование осуществляется Сумским районным управлением полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области ДСР НП Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.