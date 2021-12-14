На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 144 человек

По состоянию на 14 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2719 летальных исходов, за прошедшие сутки – 18 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 120 677 человек, из них за минувшие сутки – 727 (Конотопский р-н – 50, Ахтырский р-н – 42, Роменский р-н – 227, Сумской р-н – 269, Шосткинский р -н – 139).
COVID-19 подтвердили у 76 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 8, Сумской р-н – 61)....
COVID-19 подтвердили у 158 человек (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 22, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 309 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 60, Сумскoй р-н –...
COVID-19 подтвердили у 341 человека (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 49, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 288 человек (Конотопский р-н – 62, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 41, Сумской р-н –...