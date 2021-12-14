На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 144 человек COVID-19 подтвердили у 144 человек (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 16, Сумской р-н – 39, Шосткинский р-н – 7).

По состоянию на 14 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 540 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2719 летальных исходов, за прошедшие сутки – 18 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 120 677 человек, из них за минувшие сутки – 727 (Конотопский р-н – 50, Ахтырский р-н – 42, Роменский р-н – 227, Сумской р-н – 269, Шосткинский р -н – 139).