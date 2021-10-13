В Шостке из центра социально-психологической реабилитации сбежали две девочки 26 октября около 18:00 несовершеннолетние воспитанницы Шосткинского областного центра социально-психологической реабилитации детей Нестеренко Виктория, 13 лет и Кучинка Карина, 11 лет самовольно покинули учебное заведение и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Нестеренко Виктория имеет рост 140-150 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза, была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, розовые ботинки.

Кучинка Карина имеет рост 130-140 см, косоглазая, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, была одета в розовую шапку с бабочками, розовую куртку с серыми звездами, синие джинсы, при себе имеет серый ранец.

Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном месте пребывания детей, просим позвонить по телефону 050-726-55-68 или 102.