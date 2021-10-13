В Шостке из центра социально-психологической реабилитации сбежали две девочки

Нестеренко Виктория имеет рост 140-150 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза, была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, розовые ботинки.
Кучинка Карина имеет рост 130-140 см, косоглазая, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, была одета в розовую шапку с бабочками, розовую куртку с серыми звездами, синие джинсы, при себе имеет серый ранец.
Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном месте пребывания детей, просим позвонить по телефону 050-726-55-68 или 102.