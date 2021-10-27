Третьи сутки ищут двух пропавших воспитанников дома семейного типа на Сумщине Все говорит о том, что 15-летний мальчик спланировал побег и прихватил с собой 10-летнего брата.

В Сумской области двое подростков исчезли из детского дома семейного типа. Мальчиков ищут уже трое суток.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Главная версия полиции – побег. Исчезновение ребят приемные родители обнаружили, когда пришли будить детей в школу. Из гаража исчез и автомобиль семьи – на нем, подозревают копы, ребята и скрылись. Голубой "Форд" зафиксировали камеры видеонаблюдения. Это было около трех часов ночи, в пятницу. Недалеко от дома, где живут подростки.

В этом доме воспитывается 10 детей, восемь из которых усыновлены. Среди них и пропавшие – 15-летний Артем и 10-летний Виктор. Приемная мать утверждает, что накануне исчезновения не было никаких конфликтов. Сейчас очень переживают за ребят и говорят, они не умеют водить.

«Шок, шок… Утром стала будить в школу нет одного, нет другого. Связь плохая, вышли на улицу в полицию звонить – гараж открыт… на машине! Здесь сразу приезжает полиция. Он ни разу не садился за руль, ни разу. Вся одежда, все что можно было понять – она оставил», — говорит приемная мама мальчишек Наталья Раевская.

15-летний Артем-мальчик тихий, спокойный. Впрочем, уже убегал из дома в феврале, полиция разыскивала его двое суток и нашла в Киеве, при минус 25 он добрался туда автостопом. Почему так поступил, тогда объяснить не смог. Что мальчик и на этот раз планировал побег, уверены правоохранители. Выяснилось, что в последнее время он изучал правила дорожного движения, увлекался географией.

«Заранее готовил план побега, это мы поняли из того, что он оставил свой телефон дома, мы подняли его историю и там нашли такие статьи: как убежать из дома незаметным, как сделать так, чтобы тебя не нашли, также он оставил все телефоны, которыми пользовался дома», — рассказывает инспектор ювенальной превенции Охтырского отдела полиции Анна Олейник.

«Автомобиль похожий зафиксирован по городу Богодухов. Судя по тому, что ребенок смотрел в телефоне, опять же, по данным ювенальной превенции, он рассматривал направление Охтырки, Харькова, и он этот побег планировал», — добавляет руководитель отдела службы по делам детей Тростянецкого городского совета Зоя Палешко.

В машине также остались все документы отца, банковские карты, к которым дети знали пин-коды, а также наличные деньги и телефон. Пока на след пропавших мальчишек – не вышли.