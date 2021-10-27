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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26634

На Сумщине ищут двух сбежавших из дома детей

Сегодня, 10 декабря, около 3:00 несовершеннолетний Сулыга Артем, 15 лет, и малолетний Бердутин Виктор, 10 лет, самовольно покинули дом в г. Тростянец на автомобиле "Ford Focus" голубого цвета, государственный номер ВМ 2560 СМ.

Сулыга Артем имеет рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы, был одет в темно-синюю куртку с белыми застежками.

Бердутин Виктор имеет рост 125-130 см, худощавого телосложения, темные волосы, носит очки.

Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном месте пребывания детей, просим позвонить по телефонам 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.

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Общество Сбежали дети
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