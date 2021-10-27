На Сумщине ищут двух сбежавших из дома детей

Сулыга Артем имеет рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы, был одет в темно-синюю куртку с белыми застежками.
Бердутин Виктор имеет рост 125-130 см, худощавого телосложения, темные волосы, носит очки.
Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном месте пребывания детей, просим позвонить по телефонам 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.
26 октября около 18:00 несовершеннолетние воспитанницы Шосткинского областного центра социально-психологической реабилитации детей Нестеренко Виктория, 13 лет и Кучинка Карина, 11...