На Сумщине будут судить пограничника, который за 10 тыс. евро планировал незаконно переправить украинца в РФ Следователи ГБР при содействии ДВВБ Госпогранслужбы завершили досудебное расследование в отношении пограничника из Сум и его сообщника, которые за 10 тысяч евро пытались незаконно переправить украинца в Российскую Федерацию.

Гражданин Украины из-за просроченного паспорта не мог официально пересечь границу, поэтому решил воспользоваться помощью своего товарища, который имел связи с пограничниками.

Установлено, что офицер одного из оперативных отделов Государственной пограничной службы оценил такую услугу в 10 тыс. евро. Он пообещал переправить мужчину в РФ вне пунктов пропуска, поскольку был знаком с маршрутами оперативных нарядов и мог определить безопасное место и время для переправы.

Деньги пограничник решил получить через посредника – своего знакомого.

Правоохранители задержали пограничника и подельника в июне 2021 года во время передачи денег.

Злоумышленники обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона Украины, оперативное сопровождение – ГБР.