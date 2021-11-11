Гражданин Украины из-за просроченного паспорта не мог официально пересечь границу, поэтому решил воспользоваться помощью своего товарища, который имел связи с пограничниками.
Установлено, что офицер одного из оперативных отделов Государственной пограничной службы оценил такую услугу в 10 тыс. евро. Он пообещал переправить мужчину в РФ вне пунктов пропуска, поскольку был знаком с маршрутами оперативных нарядов и мог определить безопасное место и время для переправы.
Деньги пограничник решил получить через посредника – своего знакомого.
Правоохранители задержали пограничника и подельника в июне 2021 года во время передачи денег.
Злоумышленники обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Обвинительный акт направлен в суд.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Сумская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона Украины, оперативное сопровождение – ГБР.
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