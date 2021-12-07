В Сумах снова авария с маршруткой

На месте происшествия инспекторы установили, что 67-летний водитель транспортного средства РУТА 25 не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством Skoda Octavia.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Руты админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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