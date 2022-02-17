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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В центре Сум произошло ДТП с маршруткой

На перекрестке улицы Гагарина и площади Покровской произошло автопроисшествие с участием автомобилей РУТА и ЗАЗ Daewoo.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право ДТП с маршруткой
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