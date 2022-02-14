В Сумах маршрутка чуть не врезалась в остановку возле школы Авария произошла сегодня, 14 февраля, около 15:00.

В Сумах возле школы №19 произошла авария с маршруткой. По предварительной информации, маршрутка сбила два дорожных знака, чтобы не врезаться в остановку общественного транспорта, пишет Суспільне.