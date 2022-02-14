В Сумах маршрутка чуть не врезалась в остановку возле школы

В Сумах возле школы №19 произошла авария с маршруткой. По предварительной информации, маршрутка сбила два дорожных знака, чтобы не врезаться в остановку общественного транспорта, пишет Суспільне.
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с потерпевшими....
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