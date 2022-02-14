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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:07679

В Сумах маршрутка чуть не врезалась в остановку возле школы

Авария произошла сегодня, 14 февраля, около 15:00.

В Сумах возле школы №19 произошла авария с маршруткой. По предварительной информации, маршрутка сбила два дорожных знака, чтобы не врезаться в остановку общественного транспорта, пишет Суспільне.

Право ДТП с маршруткой
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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