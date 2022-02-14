В Сумах водитель маршрутки устроил ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 53-летний водитель транспортного средства РУТА, не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-2102.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на кормчего РУТА админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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