В Сумах водитель маршрутки устроил ДТП Вчера, около 13 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Семьи Линтваревых.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 53-летний водитель транспортного средства РУТА, не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-2102.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего РУТА админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.