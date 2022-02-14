Подробности аварии с маршруткой в Сумах от патрульных Происшествие произошло сегодня, около 15 часов 30 минут, на улице Ивана Харитоненко.

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, не учтя дорожной обстановки и не соблюдая безопасную скорость движения, во время торможения потерял контроль над своим автомобилем, после чего выехал на соседнюю полосу для движения, где произошло столкновение с маршрутным автомобилем «Рута», водитель которой двигался в попутном направлении сзади. В дальнейшем водитель транспортного средства «Рута», выехав за пределы проезжей части, допустил наезд на два дорожных знака.

К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Chevrolet Aveo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.