Подробности аварии с маршруткой в Сумах от патрульных

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, не учтя дорожной обстановки и не соблюдая безопасную скорость движения, во время торможения потерял контроль над своим автомобилем, после чего выехал на соседнюю полосу для движения, где произошло столкновение с маршрутным автомобилем «Рута», водитель которой двигался в попутном направлении сзади. В дальнейшем водитель транспортного средства «Рута», выехав за пределы проезжей части, допустил наезд на два дорожных знака.
К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Chevrolet Aveo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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