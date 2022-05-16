У Сумах в ДТП потрапила маршрутка: постраждала 8-річна пасажирка 17 червня, близько 19-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Героїв Крут.

Поліцейські, прибувши та огородивши місце події, попередньо встановили, що 48-річний водій транспортного засобу Mazda CX-9, не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на маршрутний транспортний засіб Рута 25.

Внаслідок автопригоди 8-річна пасажирка транспортного засобу Рута 25 отримала тілесні ушкодження. Дівчинку одразу доправили до лікарні, а після надання медичної допомоги відпустили додому.

У керманича автомобіля Mazda CX-9 інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Сумчанин повідомив, що вживав алкоголь уже після ДТП.

Патрульні поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції, а також склали на водія Mazda CX-9 адмінпротокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП.

Патрульна поліція Сумщини