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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53371

В центре Сум произошла авария

Утром 3 декабря на улице Ильинской произошло автопроисшествие с участием Geely и Skoda.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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