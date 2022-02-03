На Сумщине полицейским попался буйный пьяный водитель (видео)

Во время несения службы полицейские сектора реагирования патрульной полиции на одной из улиц села Коровинцы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21104, резко изменивший направление движения, когда водитель увидел полицейских. Правоохранители решили остановить подозрительный автомобиль для проверки.
Как выяснилось, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, а какие-либо документы он предъявлять отказался. Далее остановленный начал вести себя агрессивно, выражаться в сторону полицейских нецензурной бранью и применять физическую силу к ним.
Правоохранители предупредили нарушителя об ответственности за сопротивление работникам полиции, но он продолжил свои противоправные действия. Поэтому к нему были применены наручники. Во время дальнейшей проверки личность правонарушителя была установлена. Им оказался 35-летний местный житель.
В отношении гражданина было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством" и ч.1 ст. 130 "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающими их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, по факту оказания сопротивления полицейским было открыто уголовное производство по признакам по ч. 1 ст. 342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа..." Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщается Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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