Сумские патрульные задержали убийцу

В субботу, 20 ноября, около 18 часов, полицейским роты ТОР (роты тактико-оперативного реагирования) поступил вызов, что в селе Вильшанка, неподалеку от города Сумы, в результате конфликта хозяин квартиры убил своего товарища.
Полицейские немедленно направились по указанному адресу. Там их встретил заявитель, проведший патрульных к месту происшествия.
Открыв дверь в квартиру, в коридоре на полу полицейские увидели мужчину уже без признаков жизни. На кухне за столом сидел вероятный убийца с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы роты ТОР задержали его и сразу вызвали на место следственно-оперативную группу.
Предварительно патрульные установили, что при распитии алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. Как следствие, 45-летний хозяин нанес роковой удар ножом своему товарищу. От полученной травмы 42-летний гражданин скончался на месте.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Убийство) УКУ.
В урочище Лыбидь, на окраине села Боромля, что в Сумской области 14 ноября тяжело ранили 28-летнего мужчину, который в результате...
К 7 годам 3 месяцам лишения свободы приговорен мужчина на Сумщине, избивший до смерти собственную мать....
Вчера в Ахтырском районе, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. В результате он умер в реанимационном...
В ходе конфликта 36-летний мужчина схватил биту и нанес ею повреждение своему товарищу, от чего тот скончался на месте происшествия....
К 12 годам лишения свободы приговорен мужчина, который нанес сожительнице около 150 ударов....