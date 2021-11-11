Сумские патрульные задержали убийцу Патрульные роты ТОР задержали мужчину, который, вероятно, совершил убийство.

В субботу, 20 ноября, около 18 часов, полицейским роты ТОР (роты тактико-оперативного реагирования) поступил вызов, что в селе Вильшанка, неподалеку от города Сумы, в результате конфликта хозяин квартиры убил своего товарища.

Полицейские немедленно направились по указанному адресу. Там их встретил заявитель, проведший патрульных к месту происшествия.

Открыв дверь в квартиру, в коридоре на полу полицейские увидели мужчину уже без признаков жизни. На кухне за столом сидел вероятный убийца с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы роты ТОР задержали его и сразу вызвали на место следственно-оперативную группу.

Предварительно патрульные установили, что при распитии алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. Как следствие, 45-летний хозяин нанес роковой удар ножом своему товарищу. От полученной травмы 42-летний гражданин скончался на месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Убийство) УКУ.