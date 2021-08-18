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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50127

Глуховские шахматисты отличились в онлайн-турнире

С 4 по 16 ноября на шахматной платформе lichess.org проходил интернет-турнир «Autumn lockdown-2021».

В общей сложности приняли участие 94 спортсмена из Киева, Чернигова, Ивано-Франковска, Житомира и других городов Украины. Воспитанники Глуховской детско-юношеской спортивной школы показали хорошую игру. В группе "В" (II разряд) Дарий Кельбас занял 2 место. В группе "Е" (IV-разряд) Богдан Черняков занял – 3 место, Роман Черняков – 4 место.

Спорт Шахматы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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