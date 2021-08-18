Глуховские шахматисты отличились в онлайн-турнире С 4 по 16 ноября на шахматной платформе lichess.org проходил интернет-турнир «Autumn lockdown-2021».

В общей сложности приняли участие 94 спортсмена из Киева, Чернигова, Ивано-Франковска, Житомира и других городов Украины. Воспитанники Глуховской детско-юношеской спортивной школы показали хорошую игру. В группе "В" (II разряд) Дарий Кельбас занял 2 место. В группе "Е" (IV-разряд) Богдан Черняков занял – 3 место, Роман Черняков – 4 место.