Сумские баскетболисты сыграют в Кубке с «Днепром»

На этой стадии продолжают соревнования команды Суперлиги, Высшей лиги и Первой лиги, прошедшие предварительный раунд Кубка Украины.
Пары 1/8 финала Кубка Украины-2021/22
Политехник (Харьков) - Кривбасс (Кривой Рог)
Черкасские Мавпы-2 (Черкассы) - Будивельник (Киев)
Харьковские Соколы (Харьков) - Химик (Южный)
Прометей-2-ДДТУ (Слобожанское) - Прометей (Слобожанское)
СумДУ (Сумы) - Днепр (Днепр)
Тернополь (Тернополь) - Николаев (Николаев)
Хмельницкий (Хмельницкий) - Киев-Баскет (Киев)
БИПА-Одесса-СДЮСШОР им. Литвака (Одесса) - Запорожье (Запорожье)
Пары раунда 1/8 финала формировались с помощью слепого жребия – каждая команда могла попасть на каждую.
Победитель пары на каждом этапе Кубка в этом сезоне будет определяться по результату одного матча. Матчи будут проходить на площадке команды по низшему дивизиону. Если играют команды из одной лиги, хозяин определился с помощью жребия.
По итогам второго раунда Кубка определится восьмерка команд, которая будет играть в решающей стадии соревнований. Все матчи этой стадии будут проходить на одной площадке – это матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финальный поединок. Город и дата проведения решающих матчей розыгрыша Кубка Украины будут объявлены позже.
Базовые дни с 20 декабря по 9 января для 1/8 финала, а также 17-20 марта для матчей решающей стадии.
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