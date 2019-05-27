Самая ядовитая змея на планете: в Шостке на улице нашли мертвую королевскую кобру, а не питона — эксперты В г. Шостка Сумской области посреди улицы нашли 3-метрового питона, однако эксперты считают, что пресмыкающийся на самом деле самая ядовитая змея на планете — королевская кобра.

В Харьковском зоопарке сообщили, что найденный посреди улицы пресмыкающийся — это не питон. Там считают, что это – королевская кобра. Змею могли ввезти контрабандой, однако она погибла, сообщает kp.ua.

"Мы можем предположить, что ее ввезли из России и пытались перенаправить в Европу, но не довезли. Особенность содержания этой змеи в том, что кормом для нее есть другие змеи. Держать такой вид в домашних условиях — это очень дорогое удовольствие", — считают в Харьковском зоопарке.

Там добавили, что судя по фото, змею выбросили уже мертвой, однако специалисты зоопарка не исключают, что она могла выползти и погибнуть из-за неблагоприятного климата. Кобра могла принадлежать владельцу частного зоопарка.

Эксперт BION Terrarium Center Алексей Марущак также убежден, что на фото из Шостки самая ядовитая змея на планете – королевская кобра. Специалист добавляет, что пресмыкающемуся могло быть 4-5 года, хотя в естественных условиях они доживают до 20.

"Видимо, покупали маленькое, а когда животное начало достигать взрослых размеров, просто выбросили. Взрослые особи растут до 4-5 метров в длину", — говорит Алексей Марущак.

Эксперт говорит, что змея могла преодолеть большое расстояние и у нее, вероятно, удалены ядовитые зубы. Алексей Марущак отмечает, что кобры не популярны среди украинских владельцев частных зоопарков, поскольку они дорогие и нуждаются в особых условиях содержания. А именно: террариум большого размера и особого питания.

Эксперт серпентария Royal Snakes Ксения Исламова считает, что змея погибла, находясь в чьей-то коллекции, а затем ее выбросили на помойку.

"Эта кобра питается преимущественно рептилиями: другими змеями, лягушками, ящерицами. А если предположить, что хозяин был достаточно опытен, то и убежать такой змеи, тем более ее размеров, было бы непросто", — говорит эксперт.

Специалисты объясняют, что законно ввести такую змею в Украину нельзя, поскольку это запрещено, поэтому она попала в Шостку контрабандой. Однако содержание диких животных плохо регулируется на законодательном уровне.

"В нашем законодательстве я не находил, какая ответственность наступает за содержание у себя такого животного. Единственное, что может быть инкриминировано – жестокое обращение с животными", – говорит Алексей Марущак.