В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 18-20 ноября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 2021/2022.

Соревнования пройдут в центре пляжного волейбола СумГУ, на базе которого создан Центр олимпийской подготовки. В турнире примут участие мужские и женские пары, в том числе немало сумчан.