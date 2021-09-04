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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:27243

В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

18-20 ноября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 2021/2022.

Соревнования пройдут в центре пляжного волейбола СумГУ, на базе которого создан Центр олимпийской подготовки.

В турнире примут участие мужские и женские пары, в том числе немало сумчан.

Спорт Пляжный волейбол
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