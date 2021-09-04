В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

Соревнования пройдут в центре пляжного волейбола СумГУ, на базе которого создан Центр олимпийской подготовки.
В турнире примут участие мужские и женские пары, в том числе немало сумчан.
Квалификационный барьер соревнований FIVB WORLD TOUR 4* по пляжному волейболу успешно преодолела только одна из четырех украинских пар....
24-29 октября в Шарм-Эль-Шейхе прошел Women’s Pro Beach Volleyball Tournament....
10-12 сентября в столице разыграли Кубок Киева им. Ю.Г. Затворницкого по пляжному волейболу....
В Коропове под Харьковом продолжается 1-зведочный этап мирового тура по пляжному волейболу....
В первом матче 1/8 финала 1-звездного турнира Мирового тура, который проходит в Коропове Харьковской области, наша пара Марина Гладун /...