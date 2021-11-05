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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24300

На Сумщине прогнозируют мокрый снег

В четверг, 18 ноября, на Сумщине, еще сохранится преимущественно сухая, в ночные часы морозная погода.

19 ноября под влиянием атмосферных фронтов циклона с северо-запада произойдет изменение погодных условий. Ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..+1°С, днем 0..+5°С.

Общество Прогноз погоды
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