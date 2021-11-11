Лента

admin
admin
Сегодня 14:37204

«АТБ» вместо 30 га новых лесов подарила Украине в юбилейный тридцатый год независимости 45 га

Вместо анонсированных 30 га новых лесных насаждений корпорация «АТБ», управляющая одноименной национальной сетью из свыше 1200 магазинов во всех уголках Украины, подарила стране в тридцатый юбилейный год независимости 45 га новых лесов в четырех областях.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации после завершения высаживания деревьев в лесничествах  в первой половине ноября.

«Для реализации этого проекта Благотворительный фонд «АТБ» закупил 180 тысяч саженцев и сеянцев деревьев. В рамках этой экоакции к тридцатилетнему юбилею независимости Украины на протяжении ноября в четырех областях Украины созданы участки новых лесных насаждений. Николаевская, Запорожская и подконтрольная Украине часть Луганской области получили 15 га лесов каждая, где были высажены свыше 33 тысяч, 24 тысяч и без малого 23 тысячи саженцев молодых деревьев соответственно. А в шести районах Ивано-Франковской области уже приживаются свыше 98 тысяч молодых деревьев на 30 га лесных угодий», — рассказали в пресс-службе крупнейшего украинского ритейлера национального масштаба.

«Наша инициатива получила  активный отклик руководителей лесных хозяйств и полное содействие с их стороны: мы так увлеклись этим проектом, что вместо анонсированных к  30-летнему юбилею Украины 30 га лесов высадили аж 45! Мы не могли остаться равнодушными в вопросе восстановления тех лесов, которые больше всего нуждались в помощи человека и социально ответственного бизнеса», — прокомментировал завершение первой волны проекта по спасению и расширению лесных насаждений Украины Борис Марков, генеральный директор корпорации «АТБ».

Экоинициатива крупнейшей национальной сети магазинов-дискаунтеров «АТБ» и ее благотворительного фонда реализована совместно с областными государственными лесными хозяйствами и Государственным агентством лесных ресурсов.

На своей странице в соцсети Facebook Борис Марков напомнил о важности возрождения лесных насаждений. «За последние три десятилетия человечество уничтожило около 420 млн га леса. Это в семь раз превышает площадь Украины! В целом за последние 20 лет потери леса только в украинских Карпатах составили около 170 тысяч гектаров, а всего по стране — более миллиона! Забота об окружающей среде и экологии сегодня не только относится к целям устойчивого развития любого бизнеса, это еще и долгосрочная инвестиция для наших детей и внуков –  в развитие и процветание нашей страны», — отметил генеральный директор корпорации «АТБ».

Вместе с тем он пообещал, что в следующем году корпорация «АТБ» реализует очередную волну масштабного проекта по высаживанию лесов во всех регионах Украины, и призвал присоединяться к этой инициативе всех неравнодушных.

Корпорация «АТБ» объединяет крупные украинские предприятия, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, управления активами, производства и продажи продуктов питания. Предприятия корпорации «АТБ» обеспечивают работой свыше 70 тыс. сотрудников и входят в перечень крупнейших украинских компаний – налогоплательщиков.

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 385 человек
Сегодня 08:38
«АТБ» вместо 30 га новых лесов подарила Украине в юбилейный тридцатый год независимости 45 га
Сегодня 14:37
На Сумщине пожарным удалось спасти жилой дом, летнюю кухню и сарай
Сегодня 14:09
На Сумщине прогнозируют мокрый снег
Сегодня 13:24
На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП
Сегодня 13:22
На Сумщине умер участник АТО
Сегодня 12:55
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:27
Сумчанки отримали президентську стипендію
Сегодня 12:02
На Сумщине браконьер «нарыбачил» на 200 тысяч гривен убытков
Сегодня 11:35
«Горводоканал» незаконно добывал подземные воды и сбрасывал сточные воды в реку
Сегодня 11:03
На Сумщине дали по 7 лет двум рецидивистам за разбойное нападение на пенсионерку
Сегодня 10:37
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
Сегодня 10:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.