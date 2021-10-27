Желающих привиться сумчан ждут выходных в МЦ «Романтика»

Как сообщили в управлении здравоохранения, медики будут работать с 9:00 до 13:00.
Привиться можно будет любой из трех вакцин, имеющихся в наличии (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer).
Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета....
Минздрав расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка....
Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Игорь Кальченко....
Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....