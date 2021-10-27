Желающих привиться сумчан ждут выходных в МЦ «Романтика» В ближайшие выходные, 13 и 14 ноября, в МЦ «Романтика» снова будет работать Центр массовой вакцинации от COVID-19.

Как сообщили в управлении здравоохранения, медики будут работать с 9:00 до 13:00. Привиться можно будет любой из трех вакцин, имеющихся в наличии (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer).