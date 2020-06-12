В Сумах на улице произошла поножовщина

7 ноября в полицию поступило сообщение о получении жителем Сум телесных повреждений. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что на одной из улиц Сум между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ножом нанес ранения другому. В результате чего 39-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
В настоящее время 37-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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