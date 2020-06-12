Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:551013

В Сумах на улице произошла поножовщина

В ходе конфликта один из мужчин достал нож и ударил им другого. В результате чего пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями попал в больницу, а злоумышленника задержали сотрудники полиции.

7 ноября в полицию поступило сообщение о получении жителем Сум телесных повреждений. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что на одной из улиц Сум между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ножом нанес ранения другому. В результате чего 39-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

В настоящее время 37-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах произошла поножовщина: 11-летний парень в больнице
03.11.2021 09:08

В Сумах произошла поножовщина: 11-летний парень в больнице

11-летнего мальчика с резаной раной доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает....

В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина
30.09.2021 18:02

В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина

Полиция задержала мужчину за причинение телесных повреждений своему знакомому....

Жительнице Сумщины дали 5 лет условно за поножовщину с сожителем
10.08.2021 10:48

Жительнице Сумщины дали 5 лет условно за поножовщину с сожителем

Суд г. Ахтырка вынес приговор женщине, которая ударила сожителя ножом....

На Сумщине пенсионерка подрезала односельчанина
19.05.2021 16:24

На Сумщине пенсионерка подрезала односельчанина

Полиция устанавливает обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений жителю Сумского района....

Шосткинцу, который ударил ножом свою сожительницу, дали 5 лет
12.06.2020 10:26

Шосткинцу, который ударил ножом свою сожительницу, дали 5 лет

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который ударил ножом свою сожительницу....

view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Вчера 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.