Сумщину посетил архитектор с мировым именем Важные вопросы градостроительства и урбанистики глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий обсудил с испано-французским архитектором Мануэлем Нуньес-Яновским.

Архитектор, который родился в СССР, но стал известен в Испании, успел поработать во многих странах мира и приобщился к разработке ряда проектов по планированию территорий, в том числе и в Украине, задался целью ознакомиться с пазлами наших громад в общеобластном контексте. Он выразил свое восхищение неповторимостью природной местности Сумщины и провел презентацию проектов, которые ему удалось воплотить в жизнь.

Собеседники сошлись во мнении, что планирование современной архитектуры территорий необходимо гармонично совмещать с историческим контекстом. При этом индивидуальность каждого образца ценна только в общеобластном ансамбле.

«Нельзя рассматривать наши громады как отдельные территории без создания общей концепции развития региона. Между тем новации нужно «вписывать» в уже существующие реалии и делать их максимально человекоцентрическими и эргономичными», – отметил в ходе разговора Дмитрий Живицкий.

Кроме того, гость ознакомился с архитектурным разнообразием Тростянецкой и Роменской громад, встретился со студентами Сумского аграрного университета. В планах украинского вояжа также посещение Глухова, Путивля, Кролевца.

В заключение архитектор отметил, что на Сумщине есть потенциал для воплощения амбициозных идей и выразил готовность предоставить профессиональные консультации по вопросам развития местных громад.