В Сумах вакцинировано 98% педработников Об этом сегодня, 1 ноября. Во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, продолжается вакцинация от COVID-19 работников образования. В школах вакцинировано 3388 работников - это 98%. 22210 в детсадах – тоже 98%. 146 человек имеют противопоказания в 25 учебных заведениях. Двумя дозами вакцины привиты 100% работников в школах № 7, 14, 19 и Песчанской.