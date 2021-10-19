В Сумах вакцинировано 98% педработников

По ее словам, продолжается вакцинация от COVID-19 работников образования. В школах вакцинировано 3388 работников - это 98%. 22210 в детсадах – тоже 98%. 146 человек имеют противопоказания в 25 учебных заведениях. Двумя дозами вакцины привиты 100% работников в школах № 7, 14, 19 и Песчанской.
За неделю в Сумах было сделано больше 18 тыс. прививок (против 63 тыс. неделей ранее)....
Сегодня, 30 октября, в Сумах на площади Независимости собрались люди, выступающие против вакцинации, и, по их словам, против нарушения прав...
На выходных, 30-31 октября, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....
Об этом сообщил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время рабочей поездки в Сумскую область....
Ахтырчане обеспокоены ситуацией, случившейся возле Центра вакцинации – там кого-то сразу после прививки забрала скорая помощь....