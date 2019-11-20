Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины На выходных в Одессе прошел чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO.

Воспитанники Сумской ГДЮСШ «Колос» и спортклуба «BALU» завоевали три медали. Чемпионом стал Назар Приходченко ( до 63 кг, фулл-контакт). Богдан Николаенко (69 кг) занял 2-е место в кик-лайт и 3-е в лайт-контакт. Подготовили спортсменов тренеры Владимир Штейнингер и Виталий Кривопишин.