В Сумах будут гонять сжигателей листвы при помощи квадрокоптера Мэр Сум дал поручение усилить борьбу с жителями частного сектора, которые сжигают опавшую листву.

Об этом Александр Лысенко заговорил сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания.

Он дал поручение инспекции по благоустройству, а также патрульной полиции усилить контроль за теми, кто сжигает опавшую листву в частном секторе, отчего страдают жители многоэтажек. Он поручил КП «Инфосервис» использовать для таких целей квадрокопетр, чтобы фиксировать нарушения сверху, так как заходить на частную территорию контролирующие не имеют.