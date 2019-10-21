В Сумах будут гонять сжигателей листвы при помощи квадрокоптера

Об этом Александр Лысенко заговорил сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания.
Он дал поручение инспекции по благоустройству, а также патрульной полиции усилить контроль за теми, кто сжигает опавшую листву в частном секторе, отчего страдают жители многоэтажек. Он поручил КП «Инфосервис» использовать для таких целей квадрокопетр, чтобы фиксировать нарушения сверху, так как заходить на частную территорию контролирующие не имеют.
В Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США....