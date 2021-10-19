В Сумах в стационарах лечатся от коронавируса 699 горожан Статистику предоставила сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах в городских больницах лечатся в стационарах 489 взрослых (+35 за неделю) и 58 ребенка (+35) - всего 547 человек (+70).

В том числе в 5-й горбольнице лечится 281 человек (+8), в том числе 215 на кислородной терапии, 12 в отделении интенсивной терапии, все получают искусственную вентиляцию легких: 2 на аппаратах ИВЛ, 10 – на СИПАП.

В больнице Святого Пантелеймона 98 больных (+17), в том числе 6 в отделении интенсивной терапии.

В горбольнице № 4 47 больных (-2), 4 получают ИВЛ на аппаратах СИПАП.

В Центральной горбольнице – 52 больной (+1), 8 на койках интенсивной терапии.

В детской больнице 45 пациентов с подтверждённым диагнозом (+22), 12 с подозрением, 5 - в отделении интенсивной терапии. 59 детей с другой патологией.

Всего в городских больницах 24 свободных коек для взрослых, 19 из которых обеспечены кислородом, и 77 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 58 (-24), 5 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 94 пациентов (-8), 2 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ.