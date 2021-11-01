На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 573 человек

По состоянию на 1 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 107 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1885 летальных исходов, за минувшие сутки – 5 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 88 193 человек, из них за прошедшие сутки – 267 (Конотопский р-н – 140, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 126).
Правда, продолжает расти количество болеющих....
Статистику предоставила сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко....
За неделю в Сумах было сделано больше 18 тыс. прививок (против 63 тыс. неделей ранее)....
В Сумской области за субботу подтверждено 1176 случаев заболевания коронавирусом. Больше только в Харьковской и Одесской областях....
COVID-19 подтвердили у 1176 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 104, Роменский р-н – 1, Сумский р-н –...