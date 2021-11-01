На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 573 человек COVID-19 подтвердили у 573 человек (Конотопский р-н – 67, Ахтырский р-н – 73, Сумский р-н – 387, Шосткинский р-н – 46).

По состоянию на 1 ноября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 107 499 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1885 летальных исходов, за минувшие сутки – 5 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 88 193 человек, из них за прошедшие сутки – 267 (Конотопский р-н – 140, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 126).