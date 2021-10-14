В Сумах полиция расследует убийство активиста

На место происшествия выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
По указанному адресу обнаружено тело мужчины. Им оказался 29-летний сумчанин. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения.
Проводятся мероприятия по установке и задержанию злоумышленника.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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