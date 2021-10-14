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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах полиция расследует убийство активиста

Вчера, около 21 часа, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной стреляло неизвестный, и лежит окровавленный неизвестный мужчина.

На место происшествия выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

По указанному адресу обнаружено тело мужчины. Им оказался 29-летний сумчанин. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения.

Проводятся мероприятия по установке и задержанию злоумышленника.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Александр Иванина Убийство
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