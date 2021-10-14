Нардеп от Сум обратился к силовикам оперативно расследовать убийство активиста в Сумах

«Шок! Убийство в Сумах, под подъездом убит активист «Правого сектора» Александр Иванина!
P.S. Могут быть разные политические взгляды, но такое наглое убийство должно быть раскрыто в кратчайшие сроки! Обращаюсь к силовым структурам на быстрое и результативное расследование! Виноваты должны сидеть!», - написал депутат.
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий написал пост в Фейсбуке об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины....
Сегодня, 27 октября, вечером был застрелен активист «Правого сектора» Александр Иванина....