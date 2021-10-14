Нардеп от Сум обратился к силовикам оперативно расследовать убийство активиста в Сумах Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Ананченко написал пост в Фейсбуке об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины.

«Шок! Убийство в Сумах, под подъездом убит активист «Правого сектора» Александр Иванина! P.S. Могут быть разные политические взгляды, но такое наглое убийство должно быть раскрыто в кратчайшие сроки! Обращаюсь к силовым структурам на быстрое и результативное расследование! Виноваты должны сидеть!», - написал депутат.