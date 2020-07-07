Жители Сумской громады подали на общественный бюджет 37 проектов (видео) Жители Сумской городской территориальной громады подали на финансирование в 2022 году в рамках общественного (партиципаторного) бюджета 37 проектов.

Об этом в интервью Информационному порталу Сумского городского совета сообщил секретарь Координационного совета по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета Сумской городской территориальной громады Андрей Моша.

Он отметил, что из 37 проектов 29 - городские (на общую сумму более 14 млн грн), восемь - старостинские (на общую сумму почти 1,5 млн грн). Большинство проектов (24) авторы подали в электронном виде.

В этом году участниками общественного бюджета впервые стали жители старостинских округов. Наиболее активными среди них оказались представители Великочернеччинского, которые предложили три проекта.

Авторы также имели возможность собирать подписи в поддержку своих проектов в электронном формате, через вебпортал «Общественный проект». Воспользовались таким форматом девять авторов.

По тематике, традиционно преобладают инициативы, связанные со здоровым образом жизни, - 17. Следующие по количеству - те, которые направлены на благоустройство - шесть. Есть также инициативы в сферах культуры и туризма - пять, социальной защиты - три, образования - два, телекоммуникации и ІТ - один. Остальные - три - отнесены к категории «Другое».

Андрей Моша заметил, что в этом году возросло количество неинфраструктурных проектов и инициатив, связанных с поддержкой людей с инвалидностью и т.п.

«В течение полутора месяцев продлится экспертиза и обработки этих проектов в структурных подразделениях, то есть инициативы будут дорабатываться, будут изучаться вместе с авторами, корректироваться. После этого будут определены проекты, которые будут вынесены на голосование, которое будет проходить в бумажном и электронном форматах», - сообщил Андрей Моша.

Ознакомиться со всеми представленными проектам можно на веб-портале «Общественный проект».