В Сумах будет общественный школьный бюджет

Такую петицию создали школьники, которые зимой участвовали в симуляционной игре «В шкуре депутата». Сегодня две участницы той игры пришли на сессию с просьбой поддержать петицию. Депутат поддержали.
Теперь управление образования должно разработать положение, а сам бюджет будет выделяться уже в 2022 году.
Отримала відповідь міського голови петиція, зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій....
На реализацию проектов сумчан денег на 2021 год ни запланировали. Речь идет об общественном или партиципаторном бюджете, когда жители самостоятельно...
Сумской горсовет интересуется мнением сумчан по проведению и оценке организации общественного бюджета в Сумской городской ОТГ....
Начата реализация общественного проекта №55 «Спортивная площадка «Атом-воркаут»....
Чи не втратили містяни мотивації щодо участі? Наскільки міська влада готова врахувати минулорічні упущення та виправити ситуацію? Що зробити, щоб...