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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22463

В Сумах будет общественный школьный бюджет

Сегодня, 26 мая, депутаты Сумского горсовета поддержали петицию о внедрении общественного школьного бюджета.

Такую петицию создали школьники, которые зимой участвовали в симуляционной игре «В шкуре депутата». Сегодня две участницы той игры пришли на сессию с просьбой поддержать петицию. Депутат поддержали.

Теперь управление образования должно разработать положение, а сам бюджет будет выделяться уже в 2022 году.

Общество Общественный бюджет
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