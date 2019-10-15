В Сумах будет общественный школьный бюджет Сегодня, 26 мая, депутаты Сумского горсовета поддержали петицию о внедрении общественного школьного бюджета.

Такую петицию создали школьники, которые зимой участвовали в симуляционной игре «В шкуре депутата». Сегодня две участницы той игры пришли на сессию с просьбой поддержать петицию. Депутат поддержали.

Теперь управление образования должно разработать положение, а сам бюджет будет выделяться уже в 2022 году.