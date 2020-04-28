В Конотопе на проекты общественного бюджета выделено 1 млн грн

В этом году на реализацию проектов от общественности Конотопской громады было направлено 1 млн грн.
Кто может представить проект?
Граждане Украины, зарегистрированные на территории населенных пунктов Конотопской городской территориальной громады, которые на момент представления проекта достигли 16-летнего возраста.
Проекты будут приниматься до 30 апреля 2022 года.
Какая сумма поддержки?
Объем планируемых расходов на реализацию проектов: 1 млн грн.
Минимальная стоимость одного проекта: 20 тыс. грн.
Максимальная стоимость одного проекта: 150 тыс. грн.
Какие направления проектов?
Коммунальное хозяйство; образование; здравоохранение; энергосбережение и энергоэффективность; культура; туризм; социальная защита; спорт; транспорт; безопасность и общественный порядок; молодежь; телекоммуникации, связь и информационные технологии; инклюзия.
Как подать проект?
В электронном виде через платформу электронной демократии E-DEM «Общественный бюджет» https://budget.e-dem.ua/5910400000.
В бумажном виде в пункте сопровождения общественного бюджета – управление экономики городского совета Конотопа:
г. Конотоп, проспект Мира, 8; пункт осуществляет прием в рабочие дни – с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00, тел.: 6 61 66, 097 897 71 55, email: ekonomkonotop@ukr.net.
В пункте помогут авторизироваться в системе, проконсультируют по заполнению и подаче проектной заявки.
Подробная информация и инструкции: https://konotop-rada.gov.ua/7434-2019-04-08-13-52-15/.
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