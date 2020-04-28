В Конотопе на проекты общественного бюджета выделено 1 млн грн Продолжается прием проектов общественного бюджета в Конотопе.

В этом году на реализацию проектов от общественности Конотопской громады было направлено 1 млн грн.

Кто может представить проект?

Граждане Украины, зарегистрированные на территории населенных пунктов Конотопской городской территориальной громады, которые на момент представления проекта достигли 16-летнего возраста.

Проекты будут приниматься до 30 апреля 2022 года.

Какая сумма поддержки?

Объем планируемых расходов на реализацию проектов: 1 млн грн.

Минимальная стоимость одного проекта: 20 тыс. грн.

Максимальная стоимость одного проекта: 150 тыс. грн.

Какие направления проектов?

Коммунальное хозяйство; образование; здравоохранение; энергосбережение и энергоэффективность; культура; туризм; социальная защита; спорт; транспорт; безопасность и общественный порядок; молодежь; телекоммуникации, связь и информационные технологии; инклюзия.

Как подать проект?

В электронном виде через платформу электронной демократии E-DEM «Общественный бюджет» https://budget.e-dem.ua/5910400000.

В бумажном виде в пункте сопровождения общественного бюджета – управление экономики городского совета Конотопа:

г. Конотоп, проспект Мира, 8; пункт осуществляет прием в рабочие дни – с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00, тел.: 6 61 66, 097 897 71 55, email: ekonomkonotop@ukr.net.

В пункте помогут авторизироваться в системе, проконсультируют по заполнению и подаче проектной заявки.

Подробная информация и инструкции: https://konotop-rada.gov.ua/7434-2019-04-08-13-52-15/.