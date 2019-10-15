Відсьогодні розпочався прийом проєктів у рамках громадського (партиципаторного) бюджету

Прийом проєктів здійснюється відповідно до Положення про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади, ухваленого рішенням Сумської міської ради №1548-МР від 23.07.2021 р.

Подавати та підтримувати проєкти можуть дієздатні громадяни України, громадяни іншої країни, або ж особи без громадянства, яким на момент подання проєктів виповнилось 14 років, які зареєстровані та постійно/тимчасово проживають на території СМТГ (у т.ч. внутрішньо переміщені особи, які мають документи, що підтверджують такий статус) або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості, реєстрації як платника податків до бюджету СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження.

За рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ можуть реалізовуватись два типи проєктів:

1) проєкти, що планується реалізовувати на території міста Суми (далі – міські проєкти);

2) проєкти, що планується реалізовувати на території старостинських округів СМТГ (далі – старостинські проєкти).

Для подачі міського проєкту необхідно отримати підтримку не менше 50 мешканців СМТГ (крім автора(ки)/авторів), для подачі старостинського – не менше 20 підписів (крім автора(ки)/авторів). За умови подачі проєктів щодо облаштування об’єктів у дворах житлових будинків, кількість підписів мешканців цих будинків має бути не меншою 2/3 від загальної кількості зібраних підписів. Проєкти, подані на основі підтриманої електронної петиції до Сумської міської ради, приймаються без визначеної кількості підписів на їх підтримку у разі, коли автором(кою) проєкту є автор(ка) петиції.

За бажанням автора(ки), підписи можуть бути зібрані у паперовому або у електронному форматі, не залежно від вигляду подання проєкту. За умови обрання електронного формату збору, підписи збираються через електронну систему (за допомогою технології ідентифікації BankID або електронно-цифрового підпису) до завершення терміну подачі проєктів. Після завершення цього терміну, проєкти, які не набрали необхідної кількості підписів, відхиляються остаточно.

Проєкти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою, яка містить короткий опис проєкту. Бланк форми проєкту розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Партиципаторний бюджет Сумської міської ТГ» та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Термін подачі проєктів: з 1 вересня по 15 жовтня 2021 року включно.

Проєкт подається особисто автором(кою) (одним з авторів) проєкту:

1) у електронному вигляді через електронну систему (pb.smr.gov.ua), для чого необхідно пройти реєстрацію в електронній системі:

через електронну пошту, внесення серії (за наявності) і номеру паспорта громадянина України (громадянина іншої країни, посвідки про проживання) та завантаження скан-копії (фото) паспорта з інформацією про ПІБ, дату народження та місце проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання на території СМТГ, володіння правом власності на об’єкти нерухомості в межах СМТГ, чи реєстрації СМТГ як місця народження чи як платника податків до бюджету СМТГ);

систему Bank ID;

електронний цифровий підпис.

2) у паперовому вигляді:

до Департаменту комунікацій та інформаційної політики (майдан Незалежності, 2, каб. 60);

до Департаменту соціального захисту населення (вул. Харківська, 35, І поверх);

до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (вул. Горького, 21, І поверх);

до Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6);

до всіх бібліотек Сумської міської центральної бібліотечної системи за адресами, які розміщені на сайті https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/

для мешканців Піщанського старостинського округу – Сумський район, с. Піщане, вул. Шкільна, 47а, приміщення Піщанського будинку культури;

для мешканців Великочернеччинського старостинського округу – Сумський район, с. Велика Чернеччина, пров. Сагайдачного, 4;

для мешканців Битицького старостинського округу – Сумський район, с. Битиця, вул. Сумська, 96;

для мешканців Стецьківського старостинського округу – Сумський район, с. Стецьківка, вул. Сумська, 20.

Графік прийому проєктів співпадає з графіком роботи органів влади (щодня крім вихідних з 8:00 до 17:15, п’ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00), бібліотек – за графіком, розміщений за посиланням https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/

Інформація про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади (нормативні документи, промоційні матеріали, відомості про проєкти, картки аналізу проєктів, перелік проєктів, допущених до голосування, результати голосування, новини щодо перебігу подій тощо) розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Сумської міської ради smr.gov.ua та у електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Уповноваженим робочим органом у рамках громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської територіальної громади є Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради.

Контактна особа – начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення Департаменту комунікацій та інформаційної політики МОША Андрій Михайлович, тел. 700-620/624, електронна пошта: gromad_budget@smr.gov.ua

Детальніше про умови подачі та вимоги до проєктів – https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/22728-ogoloshennya-pro-pochatok-prijomu-proektiv-u-ramkakh-gromadskogo-partitsipatornogo-byudzhetu-sumskoji-miskoji-teritorialnoji-gromadi-u-2021-rotsi.html