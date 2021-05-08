Мэр Сум подал в суд на Сумской горсовет Мэр Сум Александр Лысенко подал в суд на горсовет, требуя отменить решение «Об увольнении Журбы А.И. с должности директора департамента инфраструктуры города Сумского городского совета».

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Вадим Акперов.

«Мэр решил судиться со мной и всем горсоветом . Напомню, что решением по увольнению Журбы мы как депутаты дали оценку деятельности этого чиновника, признав ее неудовлетворительной!!!

А дальше, безусловно, решение принимает городской голова! Но это уже его личная ответственность! И он должен понимать, что теперь за все проколы г-на Журбы, Александр Лысенко будет нести личную политическую ответственность!», - написал депутат.

Напомним: сам Александр Журба также подал в суд на горсовет по тому же поводу.

Тем временем треть Сум без тепла и горячей воды, в том числе несколько детсадов и больниц…