У Сумах може з’явитися «Шкільний громадський бюджет» Отримала відповідь міського голови петиція, зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

«Пропонуємо запровадити в нашому місті новий інструмент громадської участі, завдяки якому активні старшокласники сумських шкіл матимуть можливість через конкурс отримати кошти на реалізацію власних ідей для розвитку своїх шкіл та побудови спільноти активних молодих громадян.

Кожен з нас знає як важливо створювати комфортні умови для розвитку активної молоді, що будуватиме майбутнє нашої країни. Все починається з роботи у шкільному самоврядуванні. Активні та креативні учні навчаються працювати у команді, створюючи проекти для покращення учбового процесу. Та кінцевим питання завжди постає фінансування ідей.

Під час зустрічі на симуляційній грі “У шкурі депутата” учасники, активна молодь міста Суми, обговорювали проблему, намагаючись прийти до дієвої та раціональної відповіді на дане питання. І ми знайшли рішення!

Шкільний громадський бюджет – це потужний інноваційний інструмент громадської участі, що активно впроваджується по всьому світу для залучення школярів та учнів до процесу прийняття рішень, які їх стосуються, а також як спосіб заохотити та розвивати їхню активну громадську участь та зв'язок з громадою.

Шкільний громадський бюджет вже працює у Вінниці, Тернополі, Запоріжжі, Краматорську, Кременчуці та інших містах. Активні учні з даних міст самостійно розробляють проекти, спрямовані на покращення умов навчально-виховного процесу у своїх школах, а потім спільно усім учнівським колективом обирають найбільш цікаві та корисні для власних навчальних закладів. Далі проекти, що набирають найбільшу кількість голосів, реалізуються за рахунок коштів міського бюджету.

Така практика була б дуже цікавою для шкіл та учнів нашого рідного міста Суми.

Враховуючи викладене вище, пропонуємо:

- розробити цільову бюджетну програму «Шкільний громадський бюджет міста Суми»;

- до розробки програми та подальшого формування координаційної ради залучити представників громадськості та шкільних активістів;

- розпочати збір заявок та голосування за проекти вже у поточному році;

- за можливості передбачити фінансування відібраних проектів у 2021 році та внести необхідні зміни до міського бюджету;

- запровадити у нашому місті новий інструмент громадської участі для активних школярів на наступні 5 років», - пишуть учасники симуляційної гри «У шкурі депутата».

У відповіді, підготовленій управлінням освіти та науки Сумської міської ради та підписаній мером Сум, говориться про те, що готується проєкт рішення про підтримку чи не підтримку петиції.