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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:31136

Сумские патрульные спасли 7-летнего ребенка из горящей квартиры (видео)

Вчера днем на линию 102 поступило сообщение о пожаре на 10 этаже жилого дома на улице Героев Крут.

За считанные минуты экипаж патрульных в составе Александра Тиечко и Евгения Сентищева был на месте. На балконе одной из квартир бушевало пламя, а в соседнем окне стоял мальчик и изо всех сил звал на помощь. Никаких сомнений не было - пожар разгорался именно в помещении, где находился ребенок.

Патрульные бросились в подъезд, где наткнулись на пожилую женщину. Она сообщила инспекторам, что именно в ее квартире и произошел пожар. И добавила, что там, закрытый внутри, остался ее 7-летний внук. Стражи порядка взяли у нее ключи от квартиры и изо всех сил помчались на 10 этаж. Открыв дверь, через сильную задымленность они нашли мальчика на кухне и быстро вывели его в безопасное место. Спасатели тем временем ликвидировали пожар.

Общество Спасение ребенка
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