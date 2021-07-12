На детсад в 12-м микрорайоне Сум хотят потратить еще почти 30 млн грн

7 октября в системе Prozorro появилась закупка «Новое строительство детского сада в 12-м микрорайоне по адресу: г. Сумі, ул. Интернационалистов, 35, ДК 021: 2015, код 45214000-0 «Строительство образовательных и научно-исследовательских учреждений» стоимостью 29,4 млн грн. Договор будет заключен с предыдущим исполнителем этих работ (ООО «Топаз») путем переговорной процедуры, так как его сумма не превышает 50% от основного договора, пишет Sumy One.
Согласно договора, подрядчик получит в октябре 2021 года 19,614 млн грн, остальное – в 2022 году.
Напомним: предыдущий договор был заключен на 58 800 119 грн.
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