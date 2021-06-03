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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:21136

В Сумах прокуратура нашла нелегальный тендер на ремонт кровли школы

Прокуратура настаивает на отмене торгов по капремонту кровли школы стоимостью 12,5 млн грн.

Ювенальными прокурорами Окружной прокуратуры города Сумы в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск о признании недействительным решения тендерного комитета и договора подряда на капитальный ремонт кровли с утеплением Сумской специализированной школы.

Прокуратурой установлено, что указанный договор заключен в мае 2021 года по результатам проведенных открытых торгов. При этом было отклонено тендерное предложение участника закупки, который предлагал меньшее ценовое предложение, тогда как победителем избрано частную фирму, которая согласилась выполнить работы за 12,5 млн грн, что на 1,5 млн грн дороже.

Прокуратура считает безосновательным отклонения тендерного предложения другого участника, поэтому обратилась с иском в суд. В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Отмена торгов Ремонт школы
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