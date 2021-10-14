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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36425

В Сумах водитель, проехавший на красный свет, предлагал копам взятку

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и предлагал патрульным неправомерную выгоду, чтобы на него не составляли админматериалы.

Автомобиль Opel Astra стражи порядка остановили на проспекте Курском. Водитель так спешил, что решил не ждать зеленого сигнала светофора, поэтому проехал на запрещающий.

Патрульные авто остановили. 51-летний водитель совершения им административного правонарушения не отрицал. Но и постановления получать не хотел. Мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду за непривлечение его к административной ответственности. На предупреждение патрульных он не реагировал и продолжал настаивать на "решении вопроса".

На водителя полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП, а также вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

Право Взятка полицейскому Красный свет Нарушение ПДД
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