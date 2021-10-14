В Сумах водитель, проехавший на красный свет, предлагал копам взятку

Автомобиль Opel Astra стражи порядка остановили на проспекте Курском. Водитель так спешил, что решил не ждать зеленого сигнала светофора, поэтому проехал на запрещающий.
Патрульные авто остановили. 51-летний водитель совершения им административного правонарушения не отрицал. Но и постановления получать не хотел. Мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду за непривлечение его к административной ответственности. На предупреждение патрульных он не реагировал и продолжал настаивать на "решении вопроса".
На водителя полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП, а также вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.
Чтобы избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов, 30-летний водитель легковушки пытался откупиться от полиции...
За предложение неправомерной выгоды полицейским двое мужчин предстанут перед судом....
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний водитель мотоцикла пытался скрыться от правоохранителей. А когда не удалось, предложил им 100 долларов...
Поздно вечером на улице Леваневского водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался с включенной аварийной сигнализацией....
На Ямпольщине мужчина пытался избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения....