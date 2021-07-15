Лебединские полицейские поймали 16-летнего угонщика

13 октября за помощью к полицейским обратилась 34-летняя жительница села Кудановка и рассказала, что утром очень спешила и оставила свое транспортное средство без присмотра, а впоследствии обнаружила его исчезновение.
Установить личность злоумышленника правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, расположенные неподалеку от места преступления.
Просмотрев записи, оперативники полиции сразу догадались, кто может быть причастен к данному преступлению. Злоумышленником оказался 16-летний местный парень. В содеянном он сознался и показал где спрятал мопед.
Работники полиции изъяли двухколесное транспортное средство и вернули его хозяйке.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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