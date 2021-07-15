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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28420

Лебединские полицейские поймали 16-летнего угонщика

Несколько часов понадобилось сотрудникам отделения полиции №3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции, чтобы установить личность злоумышленника и разыскать похищенное транспортное средство.

13 октября за помощью к полицейским обратилась 34-летняя жительница села Кудановка и рассказала, что утром очень спешила и оставила свое транспортное средство без присмотра, а впоследствии обнаружила его исчезновение.

Установить личность злоумышленника правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, расположенные неподалеку от места преступления.

Просмотрев записи, оперативники полиции сразу догадались, кто может быть причастен к данному преступлению. Злоумышленником оказался 16-летний местный парень. В содеянном он сознался и показал где спрятал мопед.

Работники полиции изъяли двухколесное транспортное средство и вернули его хозяйке.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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