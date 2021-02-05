В Сумах водители на глазах у патрульных нарушили ПДД (видео)

Недавно на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко патрульные обнаружили автомобиль Renault, водитель которого совершил проезд на запрещающий сигнал светофора.
Еще одного водителя автомобиля Ford Transit, совершившего такое же правонарушение, инспекторы остановили на Курском проспекте.
На водителей стражи порядка вынесли постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 510 гривен.
В прошлом году патрульные зафиксировали около 1500 случаев, где водители проезжают на запрещающий сигнал светофора.
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