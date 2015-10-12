У Сумах вшанували захисників і захисниць рідної землі

Вони поклали квіти до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам, Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні, могил загиблих у зоні АТО/ООС, пам’ятника Героям Небесної Сотні, Меморіального комплексу «Вічна Слава» та пам’ятника воїну АТО.
За загиблими в зоні антитерористичної операції провели панахиду та вшанували хвилиною мовчання.
«У цей день відзначаються три свята – День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Вони дуже близькі між собою й об’єднують весь український народ. На мою думку, захисник України – це не професія. З власних переконань можу сказати, що захист Вітчизни – це набагато більше. Тому головне бажання сьогодні – миру Україні, а українським родинам – благополуччя й здоров’я», - наголосила депутат обласної ради, військовослужбовиця, учасниця АТО Людмила Чегринець.
Привітав усіх зі святами й заступник голови Сумської обласної ради, колишній комбриг 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського Валерій Ісмаілов. «Ніхто і ніколи не міг уявити, що на українській землі триватимуть бойові дії. Але це трапилося… Наші мужні воїни стали на захист кордонів країни та її незалежності. Серед них – більше 10 тисяч жителів Сумської області. На жаль, ми маємо втрати. Понад 150 уродженців Сумщини загинули, захищаючи суверенітет України. Ще 700 отримали поранення та хвороби. Я низько схиляю голови перед загиблими Героями, висловлюю співчуття їхнім рідним і запевняю, що імена полеглих бійців назавжди залишаться в наших серцях», - сказав Валерій Ісмаілов.
Також цього дня відбулася виставка військової техніки та хода ветеранів.
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