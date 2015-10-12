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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22186

У Сумах вшанували захисників і захисниць рідної землі

Сьогодні в Сумах пам’ять загиблих героїв, які мужньо захищали кордони рідної країни, прийшли вшанувати керівники області та міста, обласні та народні депутати, військові, громадськість, ветерани, духовенство.

Вони поклали квіти до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам, Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні, могил загиблих у зоні АТО/ООС, пам’ятника Героям Небесної Сотні, Меморіального комплексу «Вічна Слава» та пам’ятника воїну АТО.

За загиблими в зоні антитерористичної операції провели панахиду та вшанували хвилиною мовчання. 

«У цей день відзначаються три свята – День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Вони дуже близькі між собою й об’єднують весь український народ. На мою думку, захисник України – це не професія. З власних переконань можу сказати, що захист Вітчизни – це набагато більше. Тому головне бажання сьогодні – миру Україні, а українським родинам – благополуччя й здоров’я», - наголосила депутат обласної ради, військовослужбовиця, учасниця АТО Людмила Чегринець.

Привітав усіх зі святами й заступник голови Сумської обласної ради, колишній комбриг 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського Валерій Ісмаілов. «Ніхто і ніколи не міг уявити, що на українській землі триватимуть бойові дії. Але це трапилося… Наші мужні воїни стали на захист кордонів країни та її незалежності. Серед них – більше 10 тисяч жителів Сумської області. На жаль, ми маємо втрати. Понад 150 уродженців Сумщини загинули, захищаючи суверенітет України. Ще 700 отримали поранення та хвороби. Я низько схиляю голови перед загиблими Героями, висловлюю співчуття їхнім рідним і запевняю, що імена полеглих бійців назавжди залишаться в наших серцях», - сказав Валерій Ісмаілов.

Також цього дня відбулася виставка військової техніки та хода ветеранів.

Общество 14 октября
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