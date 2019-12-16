На Сумщине планируют электронно считать льготников в автобусах О разработке единой системы компенсаций льготных перевозок отдельных категорий граждан, соответствующих программ осуществления компенсационных выплат, внедрение единого электронного билета говорили на совещании в облгосадминистрации.

По словам заместителя главы Сумской облгосадминистрации Олега Клименчукова, этот вопрос уже несколько лет является чрезвычайно важным и требует внимания всех ветвей власти, принятие консолидированных решений.

Как отметил Директор Департамента развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко, разработка областной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на следующий период будет осуществляться с учетом предложений, высказанных в ходе совещания. Предложения в проект соответствующей областной программы на следующий период можно также направлять в Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации.

Советник главы Сумской облгосадминистрации по цифровизации Андрей Бирюков предложил разработать программу электронного учета и компенсации льготных перевозок, наподобие тех, что уже действуют в других областях и даже громадах.

«Мы должны идти в ногу со временем, и программа электронного учета должна стать эффективным механизмом компенсации за перевозку не только участников АТО / ООС, но и других льготных категорий граждан, - отметил Андрей Бирюков. - Для решения этих вопросов необходимо в ближайшее время создать проектную группу, куда войдут представители перевозчиков, предпринимателей, общественных организаций, компаний и эксперты, которые владеют технологиями, представители облгосадминистрации, депутаты областного совета».

По итогам совещания решили, что созданная проектная группа должна разработать алгоритм действий по данному вопросу. Результатом работы станет проведение инвестиционных конкурсов на привлечение инвестиций для создания электронных систем.