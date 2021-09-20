Временно прекращено водоснабжение по адресам: ул. Харьковская 1, 1/1, 3, 5.
После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
Сумской водоканал сообщает об отключении воды ул. Ковпака, 18....
Горотдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. 1-я Оболонская....