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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:32412

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Временно прекращено водоснабжение по адресам: ул. Харьковская 1, 1/1, 3, 5.

После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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