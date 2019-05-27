Перевозчикам Сумщины за 5 месяцев возмещено 3,8 млн гривен Об этом сообщили в Департаменте финансов Сумской облгосадминистрации.

С целью усиления социальной защиты отдельных категорий населения в рамках реализации областной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2021 годы из местных бюджетов области в 2021 году планируется привлечь 11,6 млн гривен, из которых по состоянию на 1 июня решением местных советов утверждено 8,7 млн гривен, или 75 процентов планового объема программы.

Для проведения компенсационных выплат перевозчикам области из общей суммы консолидированных на уровне областного бюджета средств (4,1 млн гривен) за январь-май профинансированы 3,8 млн гривен, в том числе на:

- компенсационные выплаты за льготный проезд участников антитеррористической операции (операции объединенных сил), членов семей погибших (умерших) участников антитеррористической операции (операции объединенных сил), других ветеранов войны и добровольцев из числа участников антитеррористической операции (операции объединенных сил), лиц, сопровождающих инвалида войны I группы – 3,5 млн грн;

- компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан – 300 тыс. гривен.